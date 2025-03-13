«Поедают эпидермис»: Инфекционист раскрыл опасность пылевых клещей в подушках и мебели

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Пылевые домашние клещи, хоть и незаметны глазу человека, способны нанести вред организму. Они могут быть на подушках, одеялах, коврах, мебели — везде.
Заместитель главврача Дубнинской больницы, инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» рассказал, что в домах живут специфические клещи, которые называются дерматофагоидными.
По его словам, домашних клещей бояться не стоит, нужно лишь регулярно проводить санитарную уборку с некрепким раствором натрия.
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«Они паразитируют и поедают наш эпидермис. Это такой симбиоз человека и животного, он для нас ничем не опасен, кроме одного — аллергические приступы. Если не проводится регулярная нормальная санитарная уборка, то эти клещи могут являться причиной аллергических заболеваний и даже спровоцировать приступы бронхиальной астмы или аллергического бронхита», — пояснил эксперт.
По его словам, домашних клещей бояться не стоит, нужно лишь регулярно проводить санитарную уборку с некрепким раствором натрия.
«Ничего страшного абсолютно нет. Это норма. Мы живем среди вирусов, бактерий, простейших. Нам нужно просто соблюдать меры гигиены», — добавил врач.
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Анастасия Панченко