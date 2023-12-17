Глава UFC Дана Уайт назвал дату следующего боя Петра Яна

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Глава Международной федерации смешанных единоборств (UFC) Дана Уайт назвал дату следующего боя российского бойца Петра Яна. По его словам, это произойдёт 9 марта 2024 года во время турнира UFC 299.
Пётр Ян является экс-чемпионом мира в легчайшем весе. На его счету 16 побед и пять поражений в профессиональной карьере. 11 марта нынешнего года в Лас-Вегасе Ян единогласным решением судей проиграл Мерабу Двалишвили. Поединок с Сонгом даст 30-летнему бойцу хороший шанс дать новый толчок слегка забуксовавшей карьере.
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Александр Бойцов