Глава UFC Дана Уайт назвал дату следующего боя Петра Яна

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил олимпийского чемпиона норвежца Стурлу Хольма Легрейда от масс-старта на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Лейцерхайде. Это произошло после того, как норвежец произвёл непроизвольный выстрел в стену в теле, где живёт команда.