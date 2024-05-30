«Поехали»: Кадыров загадал загадку и пообещал миллион нашедшему решение

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram задал аудитории загадку, пообещав первому отгадавшему ее, миллион рублей.
Кадыров отметил, что ответ нужен максимально развернутый. Он уточнил, что некоторые из его окружения знают содержание разговора.
До этого Кадыров заявлял, что поручил вырыть яму для бывшего президента Украины Владимира Зеленского, дабы избавить последнего от наркозависимости. Отвечая на вопрос, будут ли кормить Зеленского, Кадыров, смеясь, ответил, что украинского политика посадят на диету.
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«Они дали мне аманат (обещание — прим. ред.), что не допустят утечку правильного ответа», – написал политик и дал старт словом «поехали».
До этого Кадыров заявлял, что поручил вырыть яму для бывшего президента Украины Владимира Зеленского, дабы избавить последнего от наркозависимости. Отвечая на вопрос, будут ли кормить Зеленского, Кадыров, смеясь, ответил, что украинского политика посадят на диету.
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Никита Кротов