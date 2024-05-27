Вылечим от наркомании: Кадыров «поручил» вырыть яму для Зеленского

Фото: Официальный сайт Кремля
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров «поручил» вылечить от наркозависимости президента Украины Владимира Зеленского.
В беседе с Telegram-каналом SHOT Кадыров заявил, что «поручил» вырыть для Зеленского яму, в котором ему устроят самодельный «рехаб» и излечат от наркотической зависимости.
На вопрос о том, будут ли там кормить президента Украины, глава Чечни, смеясь, ответил, что его посадят на диету. «Приведем в сознание», — заключил глава Чечни.
Напомним, 21 мая 2024 года истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. В апреле в стране должны были пройти выборы, однако, Зеленский отменил их из-за спецоперации.
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На вопрос о том, будут ли там кормить президента Украины, глава Чечни, смеясь, ответил, что его посадят на диету. «Приведем в сознание», — заключил глава Чечни.
Напомним, 21 мая 2024 года истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. В апреле в стране должны были пройти выборы, однако, Зеленский отменил их из-за спецоперации.
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Евгения Парфентьева