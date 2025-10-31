Поезда по ВСМ между Москвой и Петербургом будут ходить каждые 15 минут

31 октября 2025, 21:07

Фото: iStock/Serjio74

Запуск первой российской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом запланирован на 2028 год. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев 31 октября. Его слова приводит «Петербургский дневник».