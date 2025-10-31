Поезда по ВСМ между Москвой и Петербургом будут ходить каждые 15 минут
Запуск первой российской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом запланирован на 2028 год. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев 31 октября. Его слова приводит «Петербургский дневник».
По словам чиновника, поезда будут курсировать каждые 15 минут, обеспечивая максимально комфортное сообщение между двумя крупнейшими городами страны.
Савельев подчеркнул, что новая магистраль позволит сократить время в пути до 2 часов 15 минут, что в два раза быстрее, чем на существующих скоростных составах «Сапсан».
Проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург является одним из ключевых инфраструктурных направлений национальной транспортной стратегии и рассчитан на повышение мобильности населения и развитие межрегиональных связей.
