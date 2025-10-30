Россия возобновила регулярные поставки техники и грузов на авиабазу в Сирии

30 октября 2025, 17:27

Фото: iStock/Anna_Anikina

Россия активно усиливает военное присутствие в Сирии, возобновив регулярные поставки техники и грузов на авиабазу Хмеймим в Латакии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Flightradar24.