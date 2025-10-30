Россия возобновила регулярные поставки техники и грузов на авиабазу в Сирии
Россия активно усиливает военное присутствие в Сирии, возобновив регулярные поставки техники и грузов на авиабазу Хмеймим в Латакии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Flightradar24.
По информации источника, за последние шесть дней на базу трижды прибыл тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан», способный перевозить крупногабаритные грузы, включая системы ПВО и другую военную технику. Переброска началась вскоре после переговоров президентов России и Сирии 15 октября, где обсуждались гарантии дальнейшего военного присутствия Москвы в регионе.
Авиабазы в Хмеймиме и Тартусе считаются стратегически важными для контроля Восточного Средиземноморья. Они обеспечивают России возможность влиять на южный фланг НАТО и энергетические маршруты в Европу. Как отмечает Military Africa, Москва также усиливает позиции в Ливии и странах Африки — численность российских военных там выросла почти вдвое, до 1,8 тысячи человек.
