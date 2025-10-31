В Кемерове протестируют новую вакуумную подметально-уборочную машину

31 октября 2025, 12:32

Фото: iStock/Benjamin Robinson

В Кемерове губернатору Кузбасса Илье Середюку продемонстрировали новейшую вакуумную подметально-уборочную машину. Об этом сообщает «Сiбдепо».





Отмечается, что техника разработана кузбасскими инженерами в рамках импортозамещения. Машина может работать в любой сезон года: летом делать уборку без пыли и стричь травы, а зимой — чистить снег даже в самых труднодоступных местах.





«Техника работает по принципу конструктора: за 30 минут можно установить новый комплект навесного оборудования и полностью изменить функционал. Высокая маневренность и возможность движения "крабом" помогает очищать даже самые трудные участки проезжей части и тротуаров», — рассказал Середюк.

