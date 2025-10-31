В Кемерове протестируют новую вакуумную подметально-уборочную машину
В Кемерове губернатору Кузбасса Илье Середюку продемонстрировали новейшую вакуумную подметально-уборочную машину. Об этом сообщает «Сiбдепо».
Отмечается, что техника разработана кузбасскими инженерами в рамках импортозамещения. Машина может работать в любой сезон года: летом делать уборку без пыли и стричь травы, а зимой — чистить снег даже в самых труднодоступных местах.
«Техника работает по принципу конструктора: за 30 минут можно установить новый комплект навесного оборудования и полностью изменить функционал. Высокая маневренность и возможность движения "крабом" помогает очищать даже самые трудные участки проезжей части и тротуаров», — рассказал Середюк.
Пока технику планируется протестировать только в Кемерове. Если она справится с поставленными задачами, то такие машины появятся во всем Кузбассе.
Тем временем в Москве продолжается подготовка к зимнему сезону, в преддверии которого в городе промыли все транспортные тоннели. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
«Выполнены масштабные работы по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, Новокутузовского тоннельного комплекса», — рассказал Бирюков.
Он уточнил, что работы проводили с помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов. Кроме того, задействовали тоннелемоечные машины и поливомоечная техника.