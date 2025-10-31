На строящейся дороге «Путилково — Пятницкое шоссе» начали укладывать асфальт
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Автодорогу «Путилково — Пятницкое шоссе» строят в городском округе Красногорск. В настоящее время готовность объекта составляет почти 60%. Рабочие приступили к укладке асфальта. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Новая дорога обеспечит выезд на Пятницкое шоссе и разгрузит Путилковское шоссе.
«Строители начали укладывать первый слой асфальта и монтировать бортовой камень», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Он также добавил, что на некоторых участках дороги завершается устройство земляного полотна и нижнего слоя основания, а мост через реку Журавку готов уже почти на 90%.
Закончить строительство автодороги «Путилково — Пятницкое шоссе» планируют в 2026 году.
