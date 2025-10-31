На строящейся дороге «Путилково — Пятницкое шоссе» начали укладывать асфальт

31 октября 2025, 11:20

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Автодорогу «Путилково — Пятницкое шоссе» строят в городском округе Красногорск. В настоящее время готовность объекта составляет почти 60%. Рабочие приступили к укладке асфальта. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Новая дорога обеспечит выезд на Пятницкое шоссе и разгрузит Путилковское шоссе.





«Строители начали укладывать первый слой асфальта и монтировать бортовой камень», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.