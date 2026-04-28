Представители Красногорска завоевали 37 медалей на чемпионате «Абилимпикс»
16 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей завоевали представители городского округа Красногорск на XII Московском областном чемпионате «Абилимпикс». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Награды красногорцы получили в 15 компетенциях.
«По количеству медалей, а главное — по их качеству могу с уверенностью сказать, что наша команда является одной из сильнейших в Московской области. Поздравляю наших олимпийцев с великолепным результатом и желаю дальнейших побед», — сказал директор образовательного центра «Созвездие Сергей Сюрин.Общее число медалей, завоёванных командой Красногорска в этом году, оказалось на семь больше, чем годом ранее.
Всего в новом сезоне областного чемпионата «Абилимпикс» приняли участие свыше 1 400 человек. Они соревновались по 90 компетенциям.