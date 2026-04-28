Ремонт школы №9 в Луховицах завершили на треть
Здание школы №9, расположенное в Учебном переулке в Луховицах, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 35%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Школу построили в 1994 году, её общая площадь составляет около 2 700 квадратных метров.
«Сейчас на объекте проводят общестроительные, кровельные и отделочные работы», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в здании обновят крышу, утеплят фасад, заменят электропроводку, водопровод, канализацию, сантехнику, установят новые окна, двери, мебель и оборудование, в том числе для спортзала и пищеблока, а также модернизируют систему видеонаблюдения и благоустроят прилегающую территорию.
Завершить работы планируется в 2027 году.