Ремонт школы №9 в Луховицах завершили на треть

28 апреля 2026, 12:31

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №9, расположенное в Учебном переулке в Луховицах, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 35%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Школу построили в 1994 году, её общая площадь составляет около 2 700 квадратных метров.





«Сейчас на объекте проводят общестроительные, кровельные и отделочные работы», — говорится в сообщении.