В Красногорске установили мемориальную доску в честь участника ВОВ

28 апреля 2026, 14:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Мемориальную доску, посвящённую ветерану Великой Отечественной войны Николаю Михайловичу Короткову, установили на заборе дома, где он жил, в деревне Александровка округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На церемонии открытия выступил военный оркестр и красногорские артисты, которые исполнили военные песни.





«Мемориальная доска снабжена QR-кодом, перейдя по которому можно прочесть биографию героя», — говорится в сообщении.