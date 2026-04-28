В Красногорске установили мемориальную доску в честь участника ВОВ

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Мемориальную доску, посвящённую ветерану Великой Отечественной войны Николаю Михайловичу Короткову, установили на заборе дома, где он жил, в деревне Александровка округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



На церемонии открытия выступил военный оркестр и красногорские артисты, которые исполнили военные песни.

«Мемориальная доска снабжена QR-кодом, перейдя по которому можно прочесть биографию героя», — говорится в сообщении.
Николай Коротков родился в 1925 году. Воевать ушёл в мае 1942-го. Получил орден Отечественной войны II степени и медаль «За боевые заслуги». После войны он свыше 30 лет работал на Красногорском механическом заводе и был депутатом сельсовета.
Лев Каштанов

