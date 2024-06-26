Поездки в детские лагеря Крыма и Кубани стали отменять из-за удара по Севастополю

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Россияне начали отменять поездки детей в оздоровительные лагеря на территории Крыма и Краснодарского края после ракетного обстрела Севастополя. Об этом рассказала руководитель комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова.
«По лагерям Крыма идут аннуляции со стороны родителей, купивших коммерческие путёвки. Есть единичные аннуляции и в лагерях на море в Краснодарском крае», – сказала Иванова Агентству городских новостей «Москва».По её словам, информации о возврате детей домой пока нет.
«Думаю, их досрочный отъезд из лагерей может быть осложнён логистикой, даже если такой запрос вдруг появится. На юге сейчас находится много детей по социальным программам. Это бесплатные путёвки, оплаченные федеральными деньгами, поэтому вся логистика рассчитана», – пояснила собеседник агентства.23 июня сообщалось об ударе по Севастополю со стороны Украины американскими ракетами. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150. Большинство убитых и раненых отдыхало на местном на пляже.
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Лора Луганская