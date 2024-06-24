В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера после атаки ВСУ

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В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующий указ от 23.06.2024 № 72-УГ был опубликован на официальном интернет портале Правительства Севастополя.
«Признать обстановку, сложившуюся на территории города Севастополя, чрезвычайной ситуацией регионального характера», — сказано в документе.
Режим ЧС будет действовать с 23.06.2024 и до особого распоряжения. Контроль за выполнением настоящего Указа, губернатор оставил за собой.
Напомним, что 23 июня текущего года боевики ВСУ атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 124 человек.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины не просто так выбрали для своего удара американскими ракетами по Севастополю праздничный день Святой Троицы. По ее словам, для Киева это настоящее ритуальное преступление, которое является актом ненависти ко всему русскому, в том числе и православию.
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