Появились кадры из кафе в Севастополе во время ракетного обстрела

Фото: istock / possum1961
Некоторые отдыхающие на пляже в Учкуевке в Крыму во время атаки ВСУ бросились в ближайшее кафе, пытаясь укрыться от осколков. Запись с бегущими от кассетной бомбардировки туристами опубликовал Телеграм-канал Baza.
На кадрах видно, как за пару секунд до обстрела в кафе находились несколько посетителей, официанты разносили заказы. После прогремевших взрывов, люди легли на пол, пытаясь спрятаться, один из официантов с разбега прыгнул под стол. Еще спустя несколько секунд через заведение начали пробегать отдыхавшие на пляже туристы, убегая на улицы подальше от береговой линии.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.
Ранее в Госдуме призвали закрыть часть пляжей Крыма и Краснодарского края. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.
Ранее в Госдуме призвали закрыть часть пляжей Крыма и Краснодарского края. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак