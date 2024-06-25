Появилось видео обстрела пляжа в Севастополе ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva
Появилось видео с камер видеонаблюдения, на которых опубликован момент удара американской ракетой ATACMS с кассетными боеприпасами по пляжу в Севастополе. Кадры опубликованы телеграм-каналом Baza.
На ролике видно, как несколько снарядов обрушиваются в прибрежную зону, где в этот момент находятся мирные граждане.
После обстрела пляжа в Севастополе погибли 4 человека, двое из которых – дети, пострадали — 153.
В Минобороны РФ ответственность за произошедшее прежде всего возложили на Вашингтон, который предоставил Украине данный вид дальнобойного оружия.
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После обстрела пляжа в Севастополе погибли 4 человека, двое из которых – дети, пострадали — 153.
В Минобороны РФ ответственность за произошедшее прежде всего возложили на Вашингтон, который предоставил Украине данный вид дальнобойного оружия.
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Анастасия Хохлова