ПВЗ в Москве стало больше чем банков, аптек и продуктовых вместе взятых
Число пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Москве за последние годы резко выросло и уже превышает количество банков, аптек и продуктовых магазинов вместе взятых. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
С 2022 года количество ПВЗ в столице почти удвоилось, тогда как число других объектов практически не изменилось. В среднем на один пункт выдачи приходится около 350 человек, тогда как на банк — порядка семи тысяч, аптеку — до 2,5 тысячи, а на магазин — около тысячи человек.
Эксперты объясняют рост тем, что маркетплейсы самостоятельно определяют точки открытия, используя алгоритмы и технологии искусственного интеллекта. Кроме того, бизнес активно продвигается как доступный и прибыльный.
Однако дальнейший рост числа ПВЗ может замедлиться. По прогнозам специалистов, неэффективные точки будут закрываться, а рынок постепенно перейдёт к автоматизированной доставке. Речь идёт о развитии постаматов, а также технологий доставки без участия человека — включая дроны и роботов-курьеров.
