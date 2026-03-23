В Госдуме попросили распространить семейную ипотеку на вторичное жильё

Депутат Делягин: необходимо распространить семейную ипотеку на вторичный рынок
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой расширить семейную ипотеку на вторичное жильё по всей России.
Депутат направил письмо, копия которого имеется в распоряжении «Газеты.Ru». В нём политик отмечает, что избиратели жалуются на высокие цены на новостройки. Это мешает многим воспользоваться программой.
«Как следует из обращений избирателей, это вызывает у их части подозрения, что семейная ипотека в её нынешнем виде ориентирована не столько на улучшение их жилищного положения, сколько на обеспечение спроса на первичное жильё в интересах застройщиков, а её ограничение в городах, где ведётся строительство нового жилья, первичным рынком недвижимости является незаконным ограничением конкуренции в интересах застройщиков», — сказано в документе.Делягин подчеркнул: среди преимуществ вторичного жилья — более низкая цена, понятное состояние дома и развитая инфраструктура. Недоделки новостроек проявляются через несколько лет. Депутат просит расширить программу на вторичный рынок по всей России и сообщить о решении.