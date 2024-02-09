«Погиб, прикрывая товарищей»: Опубликовано письмо матери Сырского к погибшему в ВОВ отцу

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Дед главнокомандующего ВСУ Александра Сырского погиб, прикрывая своих товарищей на Великой отечественной войне.
«Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны и просил рассказать жене о своей смерти», — цитирует RT письмо матери Сырского к её погибшему на фронте отцу.
В письме также указано, что до войны дед Сырского работал простым водителем, после чего ушёл на фронт добровольцем. В июне 1941 года он без вести пропал.
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Евгения Парфентьева