«Ненавижу украинцев»: В сеть попал разговор Сырского с семьёй

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ненавидит украинцев, потому что они хитрые и пронырливые, видеоролик с разговором главкома с семьёй публикует Telegram-канал Mash.
Родители главнокомандующего живут в стандартной панельке на окраине российского города Владимир. Раньше он часто приезжал к ним в гости, а сейчас часами общается по видеосвязи.
Как рассказали соседи родителей Сырского, в последний визит он заявил им, что считает украинцев хитрыми и пронырливыми, поэтому они ему неприятны.
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Как рассказали соседи родителей Сырского, в последний визит он заявил им, что считает украинцев хитрыми и пронырливыми, поэтому они ему неприятны.
«Я сижу с украинцами в одном штабе и ненавижу их», — заявил Сырский своим близким.Напомним, вечером 8 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на его должность уроженца Владимирской области Александра Сырского.
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Евгения Парфентьева