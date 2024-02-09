«Позор»: проживающие в РФ родители главкома ВСУ Сырского скрывают от людей своё родство

Родители нового главнокомандующего украинской армией Александра Сырского скрывают от людей своё родство с ним и не обсуждают его карьеру. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
Известно, что его родители проживают во Владимире и принимают участие в «Бессмертном полку». Отец в разговоре с изданием попросил не беспокоить их семью, поскольку что для них это тяжелый период.
Соседи семейства Сырских рассказали, что родители никогда не затрагивают тему своего сына, который учился в Москве, но позже переехал на Украину. О назначении на должность главкома ВСУ они узнали из новостей.
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Алина Юрчак