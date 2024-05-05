Погибшего в зоне СВО офицера представили к званию Героя России

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Старшего лейтенанта Михаила Васильева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО), представили к званию Героя России, сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
По его словам, в день гибели Васильев спас 13 солдат.
Васильев окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Служил в 177-м отдельном полку морской пехоты Каспийской флотилии, был командиром десантно-штурмовой роты.
За время службы и участия в СВО Васильев был награжден тремя орденами Мужества, медалями ордена «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее Меликов объявил, что бригадному генералу Фархаду Худайнатову, участвовавшему в спецоперации, посмертно присвоено звание Героя России. По словам главы региона, Худайнатов стал 11-м дагестанцем, удостоенным звания Героя России с начала СВО.
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Васильев окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Служил в 177-м отдельном полку морской пехоты Каспийской флотилии, был командиром десантно-штурмовой роты.
За время службы и участия в СВО Васильев был награжден тремя орденами Мужества, медалями ордена «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее Меликов объявил, что бригадному генералу Фархаду Худайнатову, участвовавшему в спецоперации, посмертно присвоено звание Героя России. По словам главы региона, Худайнатов стал 11-м дагестанцем, удостоенным звания Героя России с начала СВО.
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Александр Климов