В Харькове прозвучали новые взрывы

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В Харькове прогремели новые взрывы, передает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Уточняется, что серия взрывов, вероятно, произошла за пределами города. Позднее стало известно о новой волне взрывов
Ранее, в субботу 4 мая, четыре взрыва подряд прогремели в Харькове в течение дня. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что по объектам гражданской инфраструктуры в районе Основянский был нанесен удар российским беспилотником.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее, в субботу 4 мая, четыре взрыва подряд прогремели в Харькове в течение дня. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что по объектам гражданской инфраструктуры в районе Основянский был нанесен удар российским беспилотником.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов