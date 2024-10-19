Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах

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Сергея и Илью Пичугиных, погибших при двухмесячном дрейфе на лодке «Байкат 470» в Охотском море, похоронят в разных городах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, Сергея Пичугина похоронят в Улан-Удэ, а его 15-летнего сына Илью — в Красноярске, где он жил с матерью.
Ранее члены семьи организовали поиски собственными силами и потратили на обращения к специалистам порядка 450 тысяч рублей.
Напомним, 14 октября рыбаки сняли с дрейфовавшей неподалеку от Камчатки лодки человека. Им оказался 45-летний Михаил Пичугин. Вместе с ним находились тела его брата Сергея и племянника Ильи, которые не смогли пережить 67 дней дрейфа в море.
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Ранее члены семьи организовали поиски собственными силами и потратили на обращения к специалистам порядка 450 тысяч рублей.
Напомним, 14 октября рыбаки сняли с дрейфовавшей неподалеку от Камчатки лодки человека. Им оказался 45-летний Михаил Пичугин. Вместе с ним находились тела его брата Сергея и племянника Ильи, которые не смогли пережить 67 дней дрейфа в море.
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Екатерина Коршунова