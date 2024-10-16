Появилась информация о том, как россиянин, дрейфовавший два месяца в Охотском море, выжил

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Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин Михаил Пичугин рассказал, как выжил. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них отправились в Охотское море. Вскоре связь с ними была потеряна, а поисковые операции не принесли результатов.
По его словам, он похудел на 50 килограммов, а племянник и брат погибли от истощения. Ранее агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов, родом из Улан-Удэ, намеревались совершить плавание от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине.
До этого стало известно, что лодку с жителями Бурятии, которая два месяца дрейфовала в Охотском море, так долго не могли найти из-за низкой рыболовецкой активности в это время года. Сейчас в этом районе просто не сезон.
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«Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но «Монгол» спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поерзаешь, согреешься», — вспомнил мужчина.
По его словам, он похудел на 50 килограммов, а племянник и брат погибли от истощения. Ранее агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов, родом из Улан-Удэ, намеревались совершить плавание от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине.
До этого стало известно, что лодку с жителями Бурятии, которая два месяца дрейфовала в Охотском море, так долго не могли найти из-за низкой рыболовецкой активности в это время года. Сейчас в этом районе просто не сезон.
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Дарья Осипова