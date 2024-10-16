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Появилась информация о том, как россиянин, дрейфовавший два месяца в Охотском море, выжил

Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин Пичугин рассказал, как выжил
16 октября 2024, 09:11
Фото: iStock/LARISA DUKA

Фото: iStock/LARISA DUKA

Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин Михаил Пичугин рассказал, как выжил. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них отправились в Охотское море. Вскоре связь с ними была потеряна, а поисковые операции не принесли результатов.

«Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но «Монгол» спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поерзаешь, согреешься», — вспомнил мужчина.



По его словам, он похудел на 50 килограммов, а племянник и брат погибли от истощения. Ранее агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов, родом из Улан-Удэ, намеревались совершить плавание от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине.

До этого стало известно, что лодку с жителями Бурятии, которая два месяца дрейфовала в Охотском море, так долго не могли найти из-за низкой рыболовецкой активности в это время года. Сейчас в этом районе просто не сезон.

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#море
#чс
Депутаты вступили в спор о причинах гибели 12-летней девочки в Якутии
16 октября 2024, 10:03

Фото: istockphoto/Osobystist

Трагедия, потрясшая всю страну, произошла в небольшом якутском посёлке Чульман. Там 12-летнию девочку посереди дня загрызла стая бродячих собак. Врачи два дня боролись за её жизнь, но спасти не смогли.
Следователи возбудили уголовное дело и попросили взять главу сельского поселения под стражу, передаёт РИА Новости. Однако Нерюнгринский районный суд это ходатайство не удовлетворил. Чиновник остался на свободе, его временно отстранили от должности. Решение суда разделило местных жителей на два лагеря. Агентство рассказывает о деталях трагедии и её последствиях.

Инцидент произошёл днём 7 октября. Девочка возвращалась домой из школы. Идти оставалось считаные минуты, когда её окружила стая собак. Почувствовав неладное, девочка успела отправить подруге видео-сообщение с просьбой о помощи. Почти сразу животные бросились на неё. Случайный прохожий пытался отогнать животных, позже он показывал в кровь искусанные руки. Подъехавший отец девочки увидел повсюду кровь и разорванные вещи дочери. Прохожий помог отцу погрузить девочку в машину, они поехали в больницу. Увы, врачи спасти жизнь подростка не смогли.

Местные жители рассказывают, что проблема бездомных собак с каждым годом становится всё острее. К тому же, многие хозяева отпускают своих питомцев на самовыгул, а домашние животные без ошейника не менее опасны, чем бродячие псы. Родители боятся отпускать детей в школу. Просили администрацию перевести детей на онлайн-обучение, пока не решат проблему со стаями бродячих собак, но получили отказ.

Фото: istockphoto/Yurikr

В администрации Нерюнгринского района сообщили, что в этом году на все посёлки требуется 12 миллионов рублей, чтобы организовать отлов, чипирование собак, обустроить пункты передержки и приюты. А получено было только три миллиона. Посоветовали главам муниципалитетов пересмотреть бюджет и потуже затянуть пояса.

Первый заместитель комитета Государственной думы по экологии Владимир Бурматов напомнил, что полтора года назад регионы получили право самостоятельно определять судьбу бездомных животных. Региональные власти должны заниматься строительством приютов, поддерживать некоммерческие организации и волонтёров, проводить отлов, чипирование, штрафовать за самовыгул, определять места выпуска, проводить пропаганду ответственного отношения к животным и так далее. Депутат подчеркнул, что в районе, где произошла трагедия, ничего из перечисленного не делалось. По мнению Бурматова, винвных надо сурово наказать и привлечь к уголовной ответственности.

С Бурматовым не согласен депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Кошуков. Он считает, что даже безвозвратный отлов ситуацию в корне не изменит. Особенно если учесть, во сколько обойдётся пожизненное содержание одного животного. Парламентарий подчеркнул, что решение «собачьего вопроса» целиком ложится на бюджеты регионов, даже если они дотационные. По его словам, программа ОССВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат») в условиях Крайнего Севера не работает. Кошуков считает, что решение суда об ответственности главы администрации Чульмана обжалуют. После чего будут предложены поправки уже в федеральный закон.

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#суд
#трагедия
#уголовное бюджет
#вакцинация
#депутат
#девочка
#собаки
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В новой Москве столкнулись автобус и пожарная машина, есть пострадавшие
В новой Москве автобус и пожарная машина столкнулись, два человека пострадали
16 октября 2024, 08:34

Фото: istock/conejota

В новой Москве произошло столкновение пожарной машины и автобуса, два человека пострадали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«Автобус и пожарный КамАЗ столкнулись на улице Старые Сосенки, пострадали два человека», — поделился собеседник агентства.

Он отметил, что автобус передвигался без пассажиров. Сообщается, что двое пострадавших переданы медикам.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 60-го километра МКАД, возле съезда №59 произошло столкновение нескольких автомобилей. В результате ДТП движение в этом районе было затруднено.

До этого стало известно, что предполагаемый виновник подрыва автомобиля на юго-западе Москвы, согласно предварительной информации, является бизнес-партнером пострадавшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дтп
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Капитан Зорченко: лодку в море долго искали из-за низкой рыболовной активности
16 октября 2024, 08:19

Фото: istockphoto/bigtunaonline

Лодку с жителями Бурятии, которая два месяца дрейфовала в Охотском море, так долго не могли найти из-за низкой рыболовецкой активности в это время года. Сейчас в этом районе просто не сезон.
Об этом РИА Новости сообщил капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко. По его словам, пик рыболовной активности в этх водах начнётся в декабре и январе. И тогда до марта-апреля там будет настоящее «столпотворение». Когда кораблей в море много, кратно возрастают шансы, что на терпящее бедствие судно уто-нибудь наткнётся. Именно то, что рыболовных судов в этих водах мало в это время года, так затянуло поиски, сказал моряк. С воздуха малое судно заметить крайне сложно, добавил он.

Девятого августа Сергей Пичугин, его брат Михаил и сын Илья выдвинулись в Охотское море. Они собирались пройти от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Вскоре они перестали выходить на связь. Пропавших туристов искали на вертолётах, но безуспешно. Только в минувший понедельник, 14 октября, лодку обнаружили рыбаки. Из троих выжил только один, 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Спасённого мужчину доставили в больницу Магадана. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

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Появилась новая информация о подрыве автомобиля в Юго-Западном округе Москвы
СК: подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве может быть бизнес-партнером
16 октября 2024, 07:41

Фото: iStock/frodelil

Предполагаемый виновник подрыва автомобиля на юго-западе Москвы, согласно предварительной информации, является бизнес-партнером пострадавшего. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал столичный СК.
Напомним, что во вторник утром в Москве взорвали внедорожник Tank, который принадлежит 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву. Мужчина является совладельцем сети известных баров. На капоте его автомобиля неизвестные оставили бомбу, замаскировав её в пакет.

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До этого стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в покушении на убийство на юго-западе Москвы, где в результате подрыва автомобиля пострадали три человека.

«Следствием предварительно получена информация, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мишачев является владельцем компании «Шейкер Групп», которая управляет барами под брендом «Гадкий койот» в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Кельне и Сингапуре, а также мясным рестораном «ГОВЯDИНА».

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На МКАД столкнулись несколько автомобилей
#бизнес
#мужчина
#авто
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На МКАД столкнулись несколько автомобилей
16 октября 2024, 07:21

Фото: iStock/Aleksei Andreev

На внутренней стороне 60-го километра МКАД, возле съезда №59 произошло столкновение нескольких автомобилей. Об этом информирует столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
«На месте работают оперативные службы», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что все обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. В результате ДТП движение в этом районе было затруднено. Автомобилистам советовали использовать альтернативные маршруты.

Позже в департаменте сообщили о восстановлении движения на внутренней стороне 60-го километра МКАД.

Ранее стало известно, что в Подмосковье машина сбила женщину с четырехлетним сыном на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Павлово-Посадском городском округе на нерегулируемом пешеходном переходе.

До этого в Павловском Посаде прошёл фестиваль безопасности дорожного движения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#дтп
#происшествия
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Прокуратура Парижа: задержанному во Франции россиянину грозит до 30 лет тюрьмы
16 октября 2024, 07:13

Фото: iStock/SimonLukas

В прокуратуре Парижа заявили, что в отношении задержанного в июле гражданина Российской Федерации Кирилла Грязнова возбуждено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков во Франции. Об этом информирует РИА Новости.
«Прокуратура Парижа 23 июля 2024 года возбудила судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции – преступлении, влекущем за собой наказание до 30 лет лишения свободы», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что по запросу МВД у мужчины на дому был проведён обыск. В результате были обнаружены материалы, которые свидетельствуют о его намерении организовать инциденты, способные дестабилизировать ситуацию во время Олимпийских игр. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела и предъявления ему обвинений.

Ранее французские СМИ сообщали о задержании гражданина России, подозреваемого в подготовке действий, направленных на «дестабилизацию» во время Олимпийских игр.

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В Австралии закрыли городской пляж из-за сотен черных шаров
16 октября 2024, 06:42

Фото: istock/Kirk Fisher

Городской пляж Куджи в Австралии был закрыт после обнаружения сотен черных шаров неизвестного происхождения, размером с мяч для гольфа.
Об этом сообщает The Guardian. Часть шаров была отправлена на изучение, однако пока специалистам ничего не известно о их происхождении. По предварительным данным, находки могут быть похожи на смолу, образующуюся при контакте нефти с мусором и морской водой.

Совет города предпринимает меры по безопасному вывозу этих материалов с пляжа Куджи и проводит проверки на других близлежащих пляжах, чтобы определить масштабы проблемы и принять необходимые меры.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Орду обнаружено тело 57-летней россиянки Маргариты Караджа, которая пропала без вести неделю назад. Об этом сообщило агентство DHA. Родные Караджа забили тревогу 8 октября, когда женщина вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. Поиски россиянки продолжались несколько дней, привлекая внимание и через социальные сети.

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Суд арестовал 29 банковских счетов и недвижимость генерала Кузнецова

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#суд
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#поиски
#социальные сети
#меры
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Суд арестовал 29 банковских счетов и недвижимость генерала Кузнецова
16 октября 2024, 06:38

Фото: istock/Rafmaster

Суд арестовал 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Согласно информации из документов, суд наложил арест на 29 счетов в трех российских банках. Также под арест попали земельный участок в Красногорске, дом в деревне Обушково Истринского района Подмосковья, участок земли в Краснодаре с трехэтажным домом площадью более 1,1 тыс. кв. м, а также квартира на Ярцевской улице в Москве.

Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в виде земельного участка и дома от предпринимателя из Краснодарского края Левы Мартиросяна. В ходе обыска у него было обнаружено 100 млн рублей, а также ценные монеты и коллекционные часы.

8 октября 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Кузнецова на три месяца, и он пробудет под стражей до 12 января. Следственный комитет России в мае возбудил уголовное дело против него о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу. В августе было сообщено, что он сотрудничает со следствием и дал показания против Мартиросяна.

В том же месяце Басманный суд арестовал квартиру дочери Кузнецова стоимостью 50 млн рублей. При обысках у генерала были изъяты предметы роскоши, включая золотые монеты и коллекционные часы, а также выяснено, что взятка от Мартиросяна составляла более 30,5 млн рублей.

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#взятка
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Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве заподозрили в связях с Украиной
РИА Новости: подозреваемый в подрыве авто в Москве мог платить налоги на Украине
16 октября 2024, 06:26

Фото: istock/mofles

Подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, может иметь финансовые связи с Украиной.
Об этом сообщает осведомленный источник РИА Новости.

По информации источника, задержанный Виталий Слободяник, возможно, владеет на Украине ДРФО (идентификационный номер физического лица). Ранее сообщалось, что он был задержан по подозрению в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева, с которым он учредил 12 компаний. Из них две фирмы ликвидированы, а остальные десять продолжают функционировать в сфере общественного питания и организации мероприятий.

Взрыв произошел утром 15 октября, когда на юго-западе Москвы был подорван внедорожник Tank, принадлежащий 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву, совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство было оставлено в пакете на капоте автомобиля.

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#взрыв
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