После ЧП с грузовым судном на Сахалине обнаружены тела трех человек

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Тела троих человек найдены после инцидента с грузовым судном на Сахалине. Об этом сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
Уточняется, что одного человека госпитализировали, еще двое не пострадали. В настоящее время продолжаются поиски еще двух человек.
Сегодня, 19 октября, к месту происшествия отправили вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Всего в поисках пропавших участвуют 58 человек и 18 единиц техники.
Напомним, грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в районе порта Корсаков в Сахалинской области, в пятницу, 18 октября. В момент происшествия на борту корабля находились 8 человек.
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Сегодня, 19 октября, к месту происшествия отправили вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Всего в поисках пропавших участвуют 58 человек и 18 единиц техники.
Напомним, грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в районе порта Корсаков в Сахалинской области, в пятницу, 18 октября. В момент происшествия на борту корабля находились 8 человек.
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Екатерина Коршунова