День Анфисы Рябинницы 9 сентября: Как сохранить финансовое благополучие и защититься от сглаза, народные приметы
8 сентября на Руси отмечали особый день в народном календаре — Анфису Рябинницу, также известный как Два Пимена. Этот праздник объединил в себе церковное почитание святых — Пимена Великого, Пимена Палестинского и мученицы Анфисы Новой, а также глубокие народные традиции, связанные с рябиной, которая как раз созревала к этому времени. О том, какие обычаи, приметы и запреты сопровождали этот день, — в материале «Радио 1».
История праздника
До принятия христианства на Руси 8 сентября было связано с праздником урожая. В это время созревала рябина, которая у древних славян считалась магическим деревом с защитными свойствами. Рябина почиталась как дерево-оберег, способное защитить от сглаза и болезней. Её ветви развешивали у входа в дом, в хлевах со скотом, использовали в ритуалах связанных с плодородием.
С приходом христианства древние традиции были переосмыслены через почитание христианских святых — Пимена Великого, Пимена Палестинского и мученицы Анфисы Новой.
Пимен Великий (340-450 гг.) — один из самых почитаемых раннехристианских святых, египетский монах-отшельник. Провел 70 лет в пустыне, став образцом аскетизма и духовной мудрости. Его изречения вошли в «Апотегмы» («Изречения святых отцов») и стали духовным руководством для многих поколений монахов.
Пимен Палестинский (VI век) — христианский монах, пострадавший за веру во время нашествия арабов. Он совершал монашеские духовные подвиги в пещере палестинской пустыни Рува. Его житие представляет пример стойкости в вере перед лицом смертельной опасности.
Анфиса Новая (VIII век) — византийская святая, принявшая мученическую смерть за исповедание христианства во время иконоборческих гонений при императоре Константине V Копрониме. Несмотря на угрозы, она осталась верной православию, за что была приговорена к сожжению.
Традиции дня
Рябина занимала центральное место в праздновании дня Анфисы Рябинницы. Грозди ягод подвешивали под крышей дома для привлечения счастья и благополучия. Рябина также использовалась для создания различных защитных оберегов. Бусы, сделанные из ягод в этот день, девушки носили целый год для защиты от колдовства и сохранения красоты.
Перед сбором ягод дереву кланялись, выражая уважение и благодарность. Считалось, что три рябины, растущие рядом с домом, защищают от пожара, а рябина под окном оберегает от людской зависти.
В день Анфисы Рябинницы православные верующие посещали церковь для молитвенного почитания святых. Святым возносили молитвы: Пимену Великому — о даровании мудрости и духовного наставления, Пимену Палестинскому — о покаянии и прощении грехов, а Анфисе Новой — о стойкости в вере и защите от гонений.
Что нельзя делать 9 сентября
С праздником Анфисы Рябинницы было связано несколько важных запретов:
Нельзя было рубить или ломать рябину — это считалось большим грехом и могло навлечь болезнь или смерть.
Запрещалось поднимать предметы на перекрестке — верили, что они могут нести негативную энергетику.
Не рекомендовалось давать деньги в долг — их могли не вернуть или это привело бы к финансовым проблемам.
Следует избегать долгого стояния на пороге — это могло привлечь в дом неприятности.
Нельзя было свататься — считалось, что брак будет несчастливым.
Приметы
- Большой урожай рябины — к морозной зиме.
- Листья на рябине пожелтели рано — к ранней осени и холодной зиме.
- Если рябины много — осень будет дождливой.
- Журавли летят высоко и неспешно — к теплой осени.
- Гром 9 сентября — к поздней зиме и бабьему лету.