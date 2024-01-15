Радио1
Главная / Новости / Общество/ Вильфанд предупредил россиян о сильном потеплении

Вильфанд предупредил россиян о сильном потеплении

15 января 2024, 01:08
Фото: iStock/Elen11

Фото: iStock/Elen11

Сильное потепление ожидается в большинстве регионов европейской части России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.
Он уточнил, что потепление придёт с понедельника, 15 января, в ЦФО, ПФО, а также на юг страны и Северо-Кавказский федеральный округ. Так, циклон обойдёт стороной лишь Северо-Западный федеральный округ.

По словам эксперта, 15 января температура будет держаться на уровне нормы, так как за счёт перемещения воздушных масс с севера и северозапада ночь станет прохладной.


«Примерно на 10-12 градусов от ночи к утру температура повысится, но по сравнению с выходными днями, температура повысится на 20-25 градусов», — цитирует агентство слова собеседника.

Читайте также:

Путин отменил визит в Якутию из-за 50-градусного мороза

В российском регионе попросили майнеров отключить фермы из-за сильных холодов

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
#температура
#цфо
#гидрометцентр
#россия
#погода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач предупредил об опасности храпа
Врач Зайцев: храп повышает риск развития тяжелых заболеваний
15 января 2024, 02:23

Фото: istockphoto.com/tommaso79

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с радио Sputnik предупредил о том, что храп может увеличить риск развития серьезных заболеваний. Он пояснил причины этого нарушения дыхания и предложил способы его преодоления.
ЛОР-врач подчеркнул, что храпящие звуки во сне указывают на недостаточное поступление кислорода в мозг.

По его словам, «когда человек храпит, его головной мозг не получает достаточной вентиляции, так как нормальная вентиляция головного мозга осуществляется через нос во время дыхания.

А храп при сне сопровождается дыханием через горло, что означает, что мозг страдает».

Зайцев охарактеризовал храп как «ужасную историю» и подчеркнул, что это нарушение дыхания может привести к повышению артериального давления и, в конечном итоге, стать причиной инфаркта или инсульта.

Читайте также:

Известный производитель техники выпустил «умную» кровать с режимом «Антихрап»

Сомнолог Кудинов назвал лайфхак для лёгкого пробуждения осенью и зимой

Врач Хухрев рассказал, чем может быть чреват храп
#врач
#нарушение
#человек
#лайфхак
#сомнолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер актер из «Елок» Адылбек Атыхаев
Актер Адылбек Атыхаев из «Елок» умер в возрасте 57 лет
15 января 2024, 01:37

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В возрасте 57 лет скончался актер Адылбек Атыхаев, сообщила студия Bazelevs в своем Telegram-канале.
«Друзья, сегодня для нас день глубокой печали. Двенадцатого января ушел из жизни Адылбек Атыхаев. Мы выражаем самые искренние соболезнования его родным, близким и друзьям», - говорится в официальном сообщении студии.
Согласно информации студии, Атыхаев посвятил более 20 лет своей жизни работе в Bazelevs. Причина его смерти не раскрывается. Актер принимал участие в нескольких фильмах франшизы «Елки», где исполнил роль дворника, работающего на Красной площади.

Читайте также:

Названа причина смерти 38-летнего российского актера и каскадера

Актер и каскадер Александр Захаренков умер в 38 лет

В Москве умер главный российский физик-почвовед, профессор МГУ Судницын
#актёр
#мгу
#ёлки
#соболезнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа причина смерти 38-летнего российского актера и каскадера
Гильдия каскадеров: 38-летний актер Александр Захаренков умер от инсульта
15 января 2024, 00:42

Фото: istockphoto/Motortion

Российский каскадер и актер Александр Захаренков скончался от инсульта, сообщили в Гильдии каскадеров телеканалу РЕН ТВ. Президент организации Александр Иншаков подтвердил трагическую новость, добавив, что у коллеги неудачно диагностировали проблему, что привело к отеку мозга.
О смерти Захаренкова стало известно 14 января, артисту было всего 38 лет. Он участвовал в съемках различных фильмов и сериалов, включая «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним „Албанец“», «СОБР», «Геймеры», «Балканский рубеж», «Фантом», «Марго. Огненный крест», «Боец. Рождение легенды». Одним из его последних проектов была фэнтезийная картина «Тайна печати дракона» с участием Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана. В общей сложности Захаренков снялся в 25 проектах, начиная свою кинокарьеру во второй половине 2000-х годов.

Читайте также:

Актер и каскадер Александр Захаренков умер в 38 лет

Умер актер из «Последнего героя» и сериала Next Станислав Потапов

Умер актёр из «Белого солнца пустыни» Ващилин
#смерть
#актёр
#президент
#картина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Абхазии опровергли информацию о продаже бывшей дачи Сталина на озере Рица
14 января 2024, 23:53

Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук

Управление государственными дачами Абхазии заявило, что информация в соцсетях о том, что бывшая дача Иосифа Сталина на берегу озера Рица продана с аукциона, не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС.
«Дача Сталина, расположенная на территории Рицинского реликтового национального парка, является национальным достоянием и не может быть продана в частные руки. Прошу сограждан быть внимательными и не поддаваться на провокации некоторых людей, стремящихся внести раскол в наше общество и дестабилизировать обстановку внутри страны», — цитирует агентство слова начальника управления государственными дачами Абхазии Беслана Квицинии.

В видеоролике, опубликованном ранее в социальных сетях, мужчина на фоне озера у государственной дачи утверждает, что приехал осматривать постройку, приобретённую им с аукциона за 850 тысяч рублей. Общественность республики, в свою очередь, ответила на это видео волной возмущения.

Читайте также:

Секретарь Совбеза: База флота РФ в Абхазии может заработать в 2024 году

Два трупа обнаружили на заброшенной даче Сталина в Мытищах

Подмосковные следователи начали проверку после обнаружения двух тел на бывшей даче Сталина
#дача
#следователи
#видео
#общество
#страны
#мужчина
#дачи
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шушарах, где горел склад Wildberries, вспыхнул еще один пожар
В Шушарах под Петербургом загорелся ангар на площади 150 квадратных метров
14 января 2024, 23:40

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Пушкинском районе Петербурга горит ангар, сообщило городское управление МЧС России в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Сообщение о возгорании в поселке Шушары по Ленсоветовской дороге, 7, поступило в 22:25 по московскому времени.

В ангаре размером 30 на 70 метров происходит горение на указанной площади. В 22:25 был подан дополнительный номер 1БИС для борьбы с огнем, как указано в информации от Городского управления МЧС.

На данный момент нет сведений о пострадавших.

Читайте также:

В Wildberries потеряли связь с десятками сотрудников сгоревшего склада

Уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries возбудят по поручению Бастрыкина

Названа предварительная причина пожара на складе Wildberries
#дело
#мчс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк разнокалиберными снарядами
ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 12 разнокалиберных снарядов
14 января 2024, 23:12

Фото: istock / Zeki035

Украинские военные выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров, включая два кассетных снаряда того же калибра, а также четыре снаряда калибра 152 миллиметра по направлению Горловки и Донецка.
Эту информацию предоставило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.

В сообщении указывается, что был зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в разные моменты времени и по разным направлениям, включая населенные пункты Дзержинск, Горловка, Кураховка и город Донецк. Например, между 16:20 и 19:30 были выпущены снаряды калибра 155 миллиметров по указанным направлениям.

Представительство также сообщило, что в 20:25 по Никитовскому району Горловки были выпущены четыре снаряда калибра 152 миллиметра.

Читайте также:

Рогов: Киев готовит два сценария для антироссийской провокации

РИА Новости: Британия и США нанесли новый авиаудар по столице Йемена

Полковник объяснил принцип работы разрабатываемого «парализатора» для ВС Украины
#сша
#город
#telegram
#новости
#днр
#всу
#обстрел
#донецк
#киев
#британия
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беглов рассказал о гендерно-нейтральных туалетах в школах на Украине
Беглов: российские бойцы видели гендерно-нейтральные туалеты в школах на Украине
14 января 2024, 21:53

Фото: iStock/Drazen Zigic

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал в своем телеграм-канале, что ВС РФ видели гендерно-нейтральные туалеты в школах населенных пунктов, которые были освобождены от украинской оккупации.
По словам губернатора, тем, кто видел эти три помещения, не следует объяснять, какие ценности отстаивает Россия. Также Беглов поздравил бойцов специальной военной операции с прошедшими праздниками и пожелал им скорейшего выздоровления и успешной реабилитации.

Он пообещал привезти в госпиталь спортсменов-паралимпийцев, с целью того, чтобы военнослужащие при желании могли поговорить по поводу старта карьеры в этой области.

Ранее официальное лицо ВСУ трансгендер Сара Эштон Чирилло (бывший Майкл) рассказал (-а, -о) об основных отличиях российских солдат от украинских. По ее словам, основное различие в том, что украинцы, с которыми она, видимо, уже отождествляет себя, сражаются за свободу, а русские — за тиранию и диктатуру.

Читайте также:

Англоговорящий спикер-трансгендер ВСУ: Мы — люди, а русские — нет

Ситуацию с личным составом в ВСУ оценили как критическую

Российский миллиардер спрогнозировал время окончания конфликта на Украине
#россия
#ценности
#операции
#госпиталь
#люди
#всу
#солдат
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-владелец компании «Техносила» Кокорич отказался от российского гражданства
14 января 2024, 19:09

Фото: istockphoto/JessAerons

Бывший владелец компании «Техносила» и основатель стартапов Momentus и Destinus заявил, что отказался от гражданства Российской Федерации. Причиной он назвал фундаментальное несогласие с проведением спецоперации и политикой Путина.
О своём решении бизнесмен написал в одной из социальных сетей. К посту он также приложил сертификат о выходе из гражданства, выданный российским посольством. Однако название страны, в которой находится дипломатическое представительство, в документе скрыто. Кокорич написал, что от гражданства он отказался «сознательно и официально».

Бывший владелец сети магазинов электроники «Техносила» в 2011 году основал частную российскую компанию Dauria Aerospace. Позже он создал в Европе и США несколько стартапов, посвящённых космосу.

Читайте также:

Тарасова поддержала российских фигуристов, которые меняют гражданство

Лолиту могут оштрафовать на 200 тысяч рублей из-за гражданства Израиля

Получивший гражданство РФ боксёр Джонсон призвал спортсменов довериться Путину
#сша
#бизнесмен
#страны
#сертификат
#сво
#гражданство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актер и каскадер Александр Захаренков умер в 38 лет
14 января 2024, 18:12

Фото: iStock/SergeyPankratov

Российский актер и каскадер Александр Захаренков скончался в 38 лет. Об этом сообщает «Российская газета».
Отмечается, что подробности смерти актера неизвестны. Информацию о его кончине опубликовал портал «Кино-театр.ру».

Одна из последних работ Захаренкова — российско-китайское фэнтези с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером «Тайна печати дракона». Также актер снимался в таких фильмах, как «Балканский рубеж», «Боец. Рождение легенды» и другие.

Ранее сообщалось, что в Москве в возрасте 100 лет умер советский дипломат и посол СССР в африканских странах Георгий Тер-Газарянц. Смерть политика произошла за несколько часов до Нового года.

Читайте также:

В Москве на 70-м году жизни умер внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей

Госдеятель СССР и России Георгий Тер-Газарянц скончался в возрасте 100 лет

Умер бывший председатель Конституционного суда России Баглай
#кино
#смерть
#актёр
#театр
#портал
#фильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф