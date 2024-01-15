Вильфанд предупредил россиян о сильном потеплении

Фото: iStock/Elen11
Сильное потепление ожидается в большинстве регионов европейской части России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.
Он уточнил, что потепление придёт с понедельника, 15 января, в ЦФО, ПФО, а также на юг страны и Северо-Кавказский федеральный округ. Так, циклон обойдёт стороной лишь Северо-Западный федеральный округ.
По словам эксперта, 15 января температура будет держаться на уровне нормы, так как за счёт перемещения воздушных масс с севера и северозапада ночь станет прохладной.
Читайте также:
Путин отменил визит в Якутию из-за 50-градусного мороза
В российском регионе попросили майнеров отключить фермы из-за сильных холодов
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
По словам эксперта, 15 января температура будет держаться на уровне нормы, так как за счёт перемещения воздушных масс с севера и северозапада ночь станет прохладной.
«Примерно на 10-12 градусов от ночи к утру температура повысится, но по сравнению с выходными днями, температура повысится на 20-25 градусов», — цитирует агентство слова собеседника.
Читайте также:
Путин отменил визит в Якутию из-за 50-градусного мороза
В российском регионе попросили майнеров отключить фермы из-за сильных холодов
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Диана Аванесян