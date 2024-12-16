«Погодные русские горки»: Синоптик рассказал о резких скачках температур в декабре

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Календарь показывает середину декабря: морозы становятся сильнее, а верхняя одежда россиян теплее. Чего ждать от погоды дальше?
Руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что прежде, чем мы уйдем в плюсовую область температурной шкалы, нас должны посетить сильные морозы.
По его словам, самые холодные дни у нас еще впереди, однако само похолодание будет непродолжительным — максимум 36 — 40 часов, а потом может повысится до нуля градусов.
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«Так что мы находимся на погодных русских горках. Устраиваемся поудобнее. Понижение температуры начнется уже послезавтра, в среду, -6°С, -8°С днем, а к вечеру до -12°С, -14°С. И самая холодная ночь будет со среды на четверг -18°С, -19°С», — озвучил прогноз Шувалов.
По его словам, самые холодные дни у нас еще впереди, однако само похолодание будет непродолжительным — максимум 36 — 40 часов, а потом может повысится до нуля градусов.
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Анастасия Бондарева