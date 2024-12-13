Синоптик назвал самую морозную ночь в Москве и Подмосковье

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Погода в Москве и области неустойчивая, температура колышется, однако зимние морозы уже чувствуются.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что впереди самая холодная ночь.
По прогнозам синоптика, на выходных в Московской области в первой половине дня будет идти снег, и высота снежного покрова достигнет 28-32 см, что станет превышением нормы.
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«С пятница на субботу по области будет -9, -15 °С. В Москве ожидается -6, -13 °С. Если брать за сутки, то температура чуть ниже нормы — примерно на полтора градуса. Сейчас первая ночь у нас будет чуть ниже нормы. Но, начиная с выходных, мы войдем в норму и уже в понедельник и во вторник температура будет даже выше нормы», — сказал он.
По прогнозам синоптика, на выходных в Московской области в первой половине дня будет идти снег, и высота снежного покрова достигнет 28-32 см, что станет превышением нормы.
«Всем, кто на машинах, нужно быть готовым к пробкам на трассах. Достаточно сложная ситуация будет из-за снегопада. Ветер будет в основном западный и юго-западный», — объяснил специалист.
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Анастасия Бондарева