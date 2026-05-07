Погребняк раскритиковала идею об ужесточении условий для фотографов младенцев

07 мая 2026, 23:52

Фото: iStock/ArisSu

Модель Мария Погребняк выступила против ужесточения требований к фотографам, работающим с новорожденными, поскольку это может увеличить стоимость услуги.





Напомним, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая предложила сделать обязательной сертификацию фотографов, работающих с новорожденными детьми. По ее словам, аттестовывать необходимо не только самих специалистов, но и места, где проходят съемки.





«Конечно, важно, чтобы фотограф был здоров и предоставлял все медицинские документы, и не может навредить ни маме, ни ребенку. Важно, чтобы обязательно был договор, где прописано, что фотограф здоров. Он приходит в медицинское учреждение и показывает все свои справки. Больше он никак не может навредить ребенку», — заявила Погребняк в разговоре с Life.ru.