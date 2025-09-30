Китаянка провела двое суток в заброшенном колодце со змеями и выжила

30 сентября 2025, 04:06

Китаянка упала в колодец со змеями и более двух суток держалась за стену

Фото: istockphoto / Tunatura

В Китае местная жительница провалилась в заброшенный колодец со змеями и провела там 54 часа. Об этом пишет South China Morning Post.