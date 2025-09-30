Китаянка провела двое суток в заброшенном колодце со змеями и выжила
В Китае местная жительница провалилась в заброшенный колодец со змеями и провела там 54 часа. Об этом пишет South China Morning Post.
Как сообщает издание, 48-летняя женщина гуляла по лесу и случайно упала в глубокий колодец, скрытый под высокой травой. Самостоятельно выбраться ей не удалось, поэтому китаянка ухватилась за камень на стене и продержалась таким образом более двух суток, несмотря на укусы водяных змей и комаров.
Спасатели смогли найти ее по крикам о помощи. Пострадавшую госпитализировали с переломами двух ребер и частичным коллапсом легкого.
Женщина призналась, что несколько раз собиралась сдаться. Однако мысли о дочери и пожилых родителях помогали ей сохранять надежду.
