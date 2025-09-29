Массовое ДТП в Петербурге: подробности
На юге Петербурга произошла массовая авария, из‑за которой частично остановили движение по проспекту. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Инцидент случился 29 сентября на участке Витебского проспекта между улицами Бассейной и Типанова — по данным ГУ МВД, столкнулись четыре автомобиля. Машины получили серьёзные повреждения, однако пострадавших нет.
Движение по проспекту временно организовали только по правому ряду, из‑за чего образовалась пробка длиной более километра.
Ранее массовая авария парализовала движение на КАД в Петербурге: там затор превысил четыре километра и существенно затруднил движение на северном участке кольца.
