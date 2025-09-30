Кортеж президента Эквадора забросали коктейлями Молотова

30 сентября 2025, 01:46

Более 300 протестующих напали на кортеж президента Эквадора

Фото: istockphoto / kunertus

Президент Эквадора Даниэль Нобоа подвергся нападению протестующих. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.