Кортеж президента Эквадора забросали коктейлями Молотова
Президент Эквадора Даниэль Нобоа подвергся нападению протестующих. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
В этот момент он находился в кортеже с несколькими дипломатами. Президент опубликовал видео и фото, на которых видно, что окна автомобилей разбиты или повреждены.
По информации газеты El Universo со ссылкой на представителя правительства Каролину Харамильо, инцидент произошел в ночь на понедельник. Кортеж, который сопровождали военные, был атакован около 350 протестующими, использовавшими коктейли Молотова.
Недавно власти Эквадора отменили субсидии на дизельное топливо с целью перераспределения сэкономленных средств на помощь наиболее нуждающимся гражданам, в результате чего цены на него возросли. Это спровоцировало забастовку профсоюзов транспортной сферы и начало протестных акций, в ходе которых были перекрыты различные дороги и трассы.
Конфедерация коренных народов Эквадора (CONAIE) также присоединилась к демонстрациям, объявив о начале общенациональной забастовки. 28 сентября организация сообщила о гибели одного из своих членов в результате действий военных. В ответ минобороны заявило, что 12 солдат пострадали во время протестов, а еще 17 из них похищены протестующими.
