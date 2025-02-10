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Смерть сына, измена жены и долголетие: как жил Владимир Зельдин и кто устроил борьбу за его наследство после смерти

Владимир Зельдин (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Владимир Зельдин (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

10 февраля актеру Владимиру Зельдину было бы 110 лет. В 98 он пробежал по Крымской набережной от моста до памятника Петру I во время московского этапа эстафеты олимпийского огня, позже он праздновал 101-й день рождения на сцене родного театра Российской армии. Как Зельдин стал артистом, сколько у него было браков и кто получил наследство актера — в материале «Радио 1».

«Дай, думаю, попробую» и поступил

Владимир Зельдин появился на свет 10 февраля 1915 года в городе Козлове под Тамбовом в семье музыкантов. Папа, Михаил Евгеньевич, трудился дирижером и играл на нескольких инструментах. Мама, Анна Николаевна, была преподавателем музыки. Кроме Володи у супругов было еще четверо детей, каждому из которых мама и папа пытались привить любовь к искусству.



Зельдин с малых лет играл на рояле, скрипке и трубе. В 12-летнем возрасте Зельдин переехал в Москву вместе с семьей. Володя пытался поступить в Хореографическое училище Большого театра, однако папа настаивал на музыкальном образовании. Спустя два года Михаил Евгеньевич скончался, а еще через три года — мать Зельдина.

Владимир Зельдин (Фото: кадр из сериала «Сваты»)


Став сиротой в 17 лет, будущий артист стал мечтать о флоте. Однако он не смог стать студентом военного училища из-за плохого зрения. Тогда Зельдин пошел на завод учеником слесаря — он хотел помогать братьям и сестрам. Но юношу все равно тянуло к творчеству.

«Как-то, прогуливаясь после работы по Каретному Ряду, увидел объявление о приеме в театрально-производственное училище при театре им. МОСПС (ныне — театр им. Моссовета). Дай, думаю, попробую. Меня прослушали и попросили прийти через неделю. Я за неделю совершенно забыл о своем поступлении. Вспомнил, пришел, смотрю, списки висят, и, что самое удивительное, я в этих списках», — рассказывал Зельдин.

Владимир учился на курсе Евгения Лепковского и после выпуска из училища вошел в состав труппы театра им. Моссовета. Спустя три года он перешел в Театр транспорта (сейчас — Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя), где встретился с Владимиром Маяковским и Александром Вертинским. В 1940 году Зельдин впервые очутился на съемочной площадке.

Сталин вернул Зельдина на съемочную площадку

Ассистентка режиссера Ивана Пырьева заметила Зельдина в спектакле «Генеральный консул» и порекомендовала его на ключевую роль фильма «Свинарка и пастух». Создатель картины прислушался к ее совету.

«Он как раз искал актера на роль пастуха Мусаиба. Мне предложили прийти на пробы. Утвердили. Но работа над этой картиной была прервана из-за Великой Отечественной войны. Пырьев ушел добровольцем на фронт, я получил направление в танковое училище. Но Сталин велел продолжать съемки. Всех вернули на съемочную площадку», — делился Зельдин.

Днем артисты снимали комедию, иногда прячась в укрытиях во время воздушных атак, а ночью дежурили на крыше зданий и железными щипцами гасили зажигательные бомбы. Лента вышла в 1941 году и принесла начинающему актеру любовь публики.

Владимир Зельдин (Фото: кадр из фильма «Свинарка и пастух»)


После эвакуации Владимир очутился в Казахстане, где год работал в местном театре. Потом он вернулся в Москву и поддерживал моральный дух людей. За вклад в развитие искусства во время Великой Отечественной войны артист получил специальную награду.

В 1945 году Владимир начал работать в Центральном театре Советской армии и продолжил появляться на экране: «Сказание о земле Сибирской», «Карнавальная ночь», «Дядя Ваня», «Дуэнья». За 72-летнюю карьеру актер сыграл в 52 картинах. После работы у Пырьева Зельдин получил огромную любовь общественности за роль в сериале «Сваты».

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Владимир отмечал, что всегда считал себя театральным актером и сниматься в фильмах не стремился. Зато на сцене артист часто демонстрировал вокальное мастерство и балетную пластику. К примеру, в роли Альдемаро в спектакле «Учитель танцев» или в мюзикле «Человек из Ламанчи», где пел и танцевал в свои 90 лет.

«Оба были бездомны»

В жизни артиста было три женщины. Первой женой Зельдина была коллега по Театру транспорта Людмила Мартынова. Люся прекрасно разбиралась в истории живописи и регулярно водила любимого по музеям и выставкам. Союз Людмилы и Владимира был размеренным и интересным, однако их совместную жизнь омрачила трагедия: сын артистов умер от инфекции — мальчику было меньше года.

Потом дети у Зельдина так и не появились. Через некоторое время Людмила вступила в другие отношения, и она переехала в Ялту. Экс-супруги снова встретились лишь в 1970 году. Никаких обид у Мартыновой и Зельдина друг на друга у них не было.

Владимир Зельдин (Фото: кадр из сериала «Сваты 5»)


«Мы хорошо жили, но потом она увлеклась кем-то другим и ушла от меня. Подбадривая себя, я иногда шутил, что, если бы Люся предвидела, каким успехом будет пользоваться моя первая картина «Свинарка и пастух», никогда бы меня не оставила», — отмечал актер.

Второй супругой Владимира стала артистка Генриетта Островская. Они встретились в театре Советской армии и часто играли вместе в спектаклях. Потихоньку их рабочие отношения переросли в романтические. Зельдин и Островская прожили 15 лет, но так и не сыграли свадьбу. Со временем чувства ушли, и актеры расстались.

«У нее уже был большой сын от первого брака, Алеша, и мама. Первое время наша семейная жизнь выглядела довольно странно. Пока мы оба были бездомны, я жил в театре, а она с Алешей и мамой — в гостиничном номере, который снимал для нее театр. Когда мы расходились, я оставил ей все. Тогда у нас была уже и квартира, и дача. Я считаю, что мужчина должен поступать именно так. Я слишком хорошо помнил, как трудно мы начинали», — подчеркивал Владимир.

Владимир Зельдин и Иветта Капралова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Настоящая любовь Зельдина

Истинное счастье Зельдин обрел с Иветтой Капраловой. Она окончила факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, трудилась в бюро пропаганды советского киноискусства и участвовала в творческих вечерах. Пара встретилась на одном из таких мероприятий, а в 1964 году они заключили брак. На момент знакомства Иветте было 28 лет, а Владимиру — 47.

Супруги прожили вместе 54 года. Актер считал жену своим главным и единственным другом.

«Я человек малообразованный, она умнее меня, образованнее. Она окончила университет, знает язык английский. Она мне помогает в моей работе советами. В этом отношении она мой негласный режиссер. Я благодарен судьбе, что вот у меня есть такое», — откровенничал артист.

Влюбленные прожили большую часть совместной жизни в квартире площадью 28 квадратных метров. Последние годы Владимир чаще бывал на даче в Серебряном Бору.

Владимир Зельдин (Фото: кадр из фильма «Учитель танцев»)

Долголетие артиста

В 2013 году Зельдин участвовал в эстафете олимпийского огня и стал наиболее возрастным факелоносцем в истории. В 2016 году артист встретил 101-й день рождения в театре Российской армии. Владимир выступил на сцене на спектакле «Танцы с учителем».

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Когда Зельдина интересовались секретом долголетия, Владимир Михайлович всегда говорил, что так получилось благодаря совокупности причин.

«Я никогда не курил, не пил и не пью. Даже испанское вино, которое мне в знак благодарности за роль в «Человеке из Ламанчи» прислал посол Испании, отдал своим коллегам. Но со спортом дружил. Любил коньки, лыжи, верховую езду. В манеже тренировался с сыновьями Микояна и Васей Сталиным», — делился Зельдин в 97 лет.

Артист уверял, что нужно сохранять в себе детскость и не страшиться быть смешным, особенно в преклонном возрасте.

«Нужно быть влюбленным каждую минуту. Это дает энергетику, интерес к жизни. Бывает, приходит коллега в новой кофточке или с новой прической. А я спрошу, где купила обновку. Вообще очень люблю женщин. У человека всегда должно быть состояние влюбленности. Я влюблен в свою жену Иветту. Она для меня самый дорогой подарок, который преподнесла жизнь», — уточнял Владимир.

Владимир Зельдин (Фото: кадр из фильма «Десять негритят»)

Борьба за наследство актера

В октябре 2016 года Зельдина госпитализировали из-за пониженного давления. Он ушел из жизни в медицинском учреждении от остановки сердца. Вдова артиста умерла спустя три месяца после супруга. Иветта успела переписать двухкомнатную квартиру на сводного брата Владимира Боярского.

После кончины жены актера внучатый племянник Зельдина Игорь захотел побороться за наследство дяди. Как говорил сам мужчина, его прадедушка по материнской линии был родным братом покойного артиста. Он обратился к юристам, чтобы доказать родство с Зельдиным, и добился своего. Однако квартира все равно осталась у Боярского.

«Шесть месяцев поднимал архивы в Тамбове, откуда родом Владимир Михайлович. Однако для полной картины не хватало свидетельства о смерти Владимира Михайловича. Оно на руках у Боярского, с которым мы не общаемся. Поэтому отступил, и он стал единственным обладателем квартиры», — делился со StarHit Игорь.

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Женщина познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему $26 тыс на топливо для личного самолёта
Пенсионерка познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему $26 тыс на топливо
10 февраля 2025, 21:41

Фото: iStock/ArisSu

Мошенник выдал себя за американского миллиардера Илона Маска и убедил пенсионерку, что они любят друг друга. Об этом пишет издание Daily Mail.
​​​​​Отмечается, что 69-летняя жительница Бразилии познакомилась в соцсетях мужчиной, представившимся Илоном Маском. Они мило пообщались, после чего обменялись номерами и стали общаться в мессенджере.

Пенсионерка рассказала, что внесла контакт собеседника с телефон, записав его как «Мой любимый Илон».

Со временем их общение вышло на новый уровень. Мужчина начал обещать прислать дорогие подарки. Однако взамен он потребовал отправить ему деньги. Сначала это были мелкие переводы, но спустя непродолжительное время мошенник убедил женщину оформить два кредита на общую сумму в районе 26 тысяч долларов (около 2,5 миллионов рублей). «Илон Маск» объяснил, что эти деньги ему нужны для заправки личного самолёта.

Мошенник уже планировал убедить пенсионерку продать дом, однако её дети вовремя заметили странности в общении матери с её кавалером и обратились в полицию. Сейчас правоохранители разыскивают преступника.

Для женщины разоблачение «Маска» стало шоком. Она не хотела разрывать с ним отношения, поскольку по-настоящему поверила, что обрела долгожданную настоящую любовь.

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Синоптик рассказал о погоде в Москве на всю неделю
Синоптик Ильин: до среды температура в Москве будет колебаться от -4 до -6
10 февраля 2025, 20:45

Фото: iStock/Arseniy Rogov

Первую половину недели, до среды 12 февраля, дневная температура в Москве будет колебаться от -4 до -6 градусов, а в четверг ожидается небольшое потепление. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, до 13 февраля осадков в столице быть не должно.
«В пятницу, 14 февраля, снова станет на пару градусов холоднее. Ожидается до минус 5–6 градусов днем, ночью — до минус 6–9 градусов. Также в последние дни рабочей недели под влиянием восточной периферии антициклона не исключены небольшие осадки, преимущественно в виде снега», — приводит «Вечерняя Москва» прогноз метеоролога.
Однако столь незначительные морозы наблюдаются далеко не по всей России. К примеру, в Кемеровской области минувшей ночью температура местами достигала -22 градусов, сообщает «Сiбдепо». В ночь на вторник Кузбасс накроют снегопады, а местами метели.
«Усиление ветра, ночью до 16 м/с, днем до 22 м/с. Ожидается небольшой снег, местами метели. На дорогах могут наблюдаться снежные заносы, гололедица», — приводят в издании сообщение региональной Госавтоинспекции.
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В Санкт-Петербурге стартовала премия «Город в лицах»
10 февраля 2025, 20:42

Фото: istockphoto.com/javarman

В Санкт-Петербурге стартовала четвертая городская ежегодная премия «Город в лицах», в рамках которой горожане смогут выбрать своего героя в 11 номинациях. 10 февраля запустили народное голосование, которое продлится до 20 марта.
В рамках голосования каждый может выбрать своего героя из 11 номинаций — от социального куратора и педагога до медработника и сотрудника ЖКХ.
«Все участники конкурса были выдвинуты профильными комитетами правительства Санкт-Петербурга, каждый из номинантов был отмечен за заслуги и отличия в 2024 году.», — пишет «Петербургский дневник».
Тем временем в Москве поздравили победителей отбора в седьмом сезоне проекта «Музыка в метро». Как сообщает АГН «Москва», в этот раз пассажиры столичного метрополитена смогут услышать уникальный музыкальный инструмент садору, которая сочетает в себе элементы арфы, лютни, гуслей, гитары, индийского ситара и даже балалайки.
«Поздравляем победителей отбора в седьмой сезон проекта «Музыка в метро». Желаем артистам ярких выступлений, а пассажирам – положительных эмоций во время поездок. Московский транспорт продолжает участвовать в культурной жизни столицы по поручению Сергея Собянина», – приводят в агентстве слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.
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Астролог назвала подарки для каждого знака зодиака ко Дню святого Валентина
10 февраля 2025, 20:39

Фото: iStock/Anna Ostanina

Астролог Наталья Шевченко назвала подарки, которые подойдут каждому знаку зодиака ко Дню святого Валентина. По ее словам, в этот праздник важно знать, какие подарки подходят определенному представителю зодиакального круга.
«Тельцов порадует участие в интеллектуальной игре, какой-нибудь мастер-класс либо что-то полезное для здоровья: косметика, сертификат в массажный салон, поход в СПА. А Близнецу можно подарить большой букет цветов, дизайнерские предметы либо сходить с ним вместе в кино или на выставку», — поделилась Шевченко, перечисляя для «Москвы 24» подарки для каждого знака.
Тем временем таролог Саона рассказала, о чем могут говорить сны о разводе со второй половинкой. В разговоре с «Вечерней Москвой» эзотерик сослалась на сонник Миллера, согласно которому такие сны означают неудовлетворенность своим партнером. По ее мнению, в таких случаях следует решать накопившиеся проблемы, иначе рано или поздно сон станет явью.
«Если инициатором расставания выступаете именно вы, обратите внимание на свое ближайшее окружение. Вероятно, кто-то из доверенных лиц плетет козни вокруг вашей семьи из зависти. Иногда во сне может открыться незримая истина, если в нем нередко фигурирует один и тот же знакомый человек», — отмечает издание.
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На конкурс социальных архитекторов зарегистрировались более 6 тыс. участников
10 февраля 2025, 19:04

Фото: iStock / Sakorn Sukkasemsakorn

Уже более 6 тыс. человек изъявили желание принять участие в конкурсе социальных архитекторов. Это инициаторы социально значимых инициатив, а также те, кто задействован в их реализации и продвижении, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
До окончания регистрации на конкурс осталось менее суток. Она продлится до полудня 11 февраля 2025 года. Ознакомиться с правилами участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте.
«Конкурсный отбор будут производить по пяти направлениям: руководитель проекта, социальный аналитик, организатор проекта, медиаменеджер и интернет-технолог социальных проектов. Требования к соискателям состоят в том, что они должны быть гражданами России старше 18 лет», – говорится в сообщении.
Конкурс социальных архитекторов реализуется по поручению Владимира Путина. Это часть большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, инициированной главой президентом.

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