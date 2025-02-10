Смерть сына, измена жены и долголетие: как жил Владимир Зельдин и кто устроил борьбу за его наследство после смерти

10 февраля актеру Владимиру Зельдину было бы 110 лет. В 98 он пробежал по Крымской набережной от моста до памятника Петру I во время московского этапа эстафеты олимпийского огня, позже он праздновал 101-й день рождения на сцене родного театра Российской армии. Как Зельдин стал артистом, сколько у него было браков и кто получил наследство актера — в материале «Радио 1».