«Похороните меня на горе»: Стала известна последняя воля погибшей чемпионки Лауры Дальмайер

30 июля 2025, 19:54

Чемпионка Лаура Дальмайер в завещании просила оставить её тело в горах в случае гибели

Лаура Дальмайер (Фото: Instagram* @DAHLMEIER Laura)

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер написала завещание, в котором просила оставить её тело в горах в случае гибели. Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на её менеджера.





28 июля Дальмайер погибла в горах Пакистана, попав под камнепад на высоте примерно 5700 м. Спасатели из-за неблагоприятных погодных условий не смогли добраться до её тела и отложили поиски. 30 июля представители спортсменки сообщили спасателям о последней воли Лауры, которая заранее подумала о таком исходе.

«Дальмайер выразила письменное желание, что в подобном случае никто не должен рисковать жизнью ради её спасения. Её желанием было оставить тело на горе. Это также отвечает интересам её родственников, которые настоятельно просят уважать последнюю волю Лауры», — сообщил менеджер немецкой биатлонистки.