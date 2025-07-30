«Похороните меня на горе»: Стала известна последняя воля погибшей чемпионки Лауры Дальмайер
Чемпионка Лаура Дальмайер в завещании просила оставить её тело в горах в случае гибели
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер написала завещание, в котором просила оставить её тело в горах в случае гибели. Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на её менеджера.
28 июля Дальмайер погибла в горах Пакистана, попав под камнепад на высоте примерно 5700 м. Спасатели из-за неблагоприятных погодных условий не смогли добраться до её тела и отложили поиски. 30 июля представители спортсменки сообщили спасателям о последней воли Лауры, которая заранее подумала о таком исходе.
«Дальмайер выразила письменное желание, что в подобном случае никто не должен рисковать жизнью ради её спасения. Её желанием было оставить тело на горе. Это также отвечает интересам её родственников, которые настоятельно просят уважать последнюю волю Лауры», — сообщил менеджер немецкой биатлонистки.Семья Лауры выразила огромную признательность участникам спасательной операции.
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