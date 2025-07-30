Достижения.рф

Росавиация запретила «Ангаре» обслуживать самолеты после крушения Ан-24

Фото: iStock/ Dushlik

После катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, в результате которой погибли 48 человек, Ространснадзор запретил авиакомпании «Ангара» самостоятельно обслуживать свои самолеты.



По информации телеграм-канала 112, проверка выявила оформление документов о техобслуживании без фактических работ. Теперь ремонт и обслуживание могут выполнять только сторонние аккредитованные организации.

Расследование продолжается.

Напомним, крушение пассажирского воздушного судна произошло в четверг, 24 июля. Самолет авиакомпании «Ангара» летел рейсом из Хабаровска в Тынду через Благовещенск.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0