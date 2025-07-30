Росавиация запретила «Ангаре» обслуживать самолеты после крушения Ан-24
После катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области, в результате которой погибли 48 человек, Ространснадзор запретил авиакомпании «Ангара» самостоятельно обслуживать свои самолеты.
По информации телеграм-канала 112, проверка выявила оформление документов о техобслуживании без фактических работ. Теперь ремонт и обслуживание могут выполнять только сторонние аккредитованные организации.
Расследование продолжается.
Напомним, крушение пассажирского воздушного судна произошло в четверг, 24 июля. Самолет авиакомпании «Ангара» летел рейсом из Хабаровска в Тынду через Благовещенск.
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