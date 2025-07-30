Подмосковные спасатели помогли девочке, запертой собакой на балконе

30 июля 2025, 18:26

оригинал Фото: Istock / globalmoments

В городском округе Ступино работники Мособлпожспаса помогли отцу попасть в квартиру, где его семилетняя дочь оказалась запертой на балконе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.







«Папа ненадолго вышел из квартиры, и дочь закрыла за ним дверь на защёлку. Во время игры со стаффордширским терьером девочка вышла на балкон, а тот лапой случайно задвинул задвижку балконной двери, заблокировав ребёнка. Когда отец вернулся, его ждал неприятный сюрприз – дверь была заперта, а дочь не открывала. Не теряя времени, он позвонил в службу спасения», – рассказали в Мособлпожспасе.