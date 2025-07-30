14-летняя школьница родила в эпицентре землетрясения на Камчатке
В самый разгар сильного землетрясения на Камчатке у 14-летней девочки приняли роды. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
По предоставленным данным, 35-летняя мама роженицы, являющаяся акушером, находилась вместе с девушкой в родблоке. Врачи успокоили девочку, которая испугалась землетрясения, и помогли ей пережить весь период схваток.
Роды прошли успешно. В 12:20 по местному времени 14-летняя школьница родила здоровую девочку, которую назвали Эвелиной. Семья собирается обратиться к местным властям с просьбой о представлении врачей к государственной награде за их профессионализм и мужество.
Напомним, что землетрясение магнитудой 8,7 по шкале Рихтера произошло на Камчатке 30 июля и стало самым мощным в области с 1952 года. Сообщается, что после происшествия на полуострове угроза цунами напугала Японию и Америку.
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