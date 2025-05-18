«Для нас этой грязи нет»: Милонова высмеяли за просмотр «Евровидения»

Клавишник Дмитрий Иванов, работавший с певицей МакSим (Марина Абросимова) и музыкантом Сергеем Шнуровым, умер в Москве после инсульта. О том, что мужчина в коме, сообщала его родная сестра Анна в соцсетях 6 мая.