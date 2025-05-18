«Для нас этой грязи нет»: Милонова высмеяли за просмотр «Евровидения»

Яна Поплавская (Фото: Telegram/@the_yana_poplavskaya)
Общественный деятель Яна Поплавская раскритиковала пост депутата Госдумы Виталия Милонова о «Евровидении». Финал международного конкурса прошел в Швейцарии 17 мая.
«Скажите, люди, зачем члену Госдумы РФ смотреть отвратительное Евровидение, да ещё и комментировать его публично? Для нас этой грязи нет уже несколько лет, и Слава Богу», — написала Поплавская.
Артистка надеется, что ее аудитория, как и она сама, не смотрела европейское шоу. Перед этим Милонов назвал «Евровидение» «громким ужасом», который превратился в «непотребщину». При этом парламентарий, по его словам, не стал бы запрещать просмотр полностью. Депутат признался, что посмотрел выступления тройки победителей.
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