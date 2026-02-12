Пойманного на взятках российского замгубернатора отправят в Москву

12 февраля 2026, 09:46

Замгубернатора Челябинской области Фалейчику изберут меру пресечения в Москве

Фото: iStock/vladans

Заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, задержанного по делу о взятках, этапируют в Москву для избрания меры пресечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.