Пойманного на взятках российского замгубернатора отправят в Москву

Замгубернатора Челябинской области Фалейчику изберут меру пресечения в Москве
Фото: iStock/vladans

Заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, задержанного по делу о взятках, этапируют в Москву для избрания меры пресечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



О задержании Фалейчика сотрудниками УФСБ стало известно 12 февраля. Сейчас на местах проживания и работы чиновника проходят обыски. Дело расследует ГСУ СК.

По версии следствия, Фалейчик получил взятку, когда возглавлял Копейский городской округ. Взамен он пообещал передать в долгосрочную аренду муниципальный детский лагерь «Юность». Деньги чиновник получил от директора компании, занимающейся детским отдыхом.

Взяткодателя и посредников уже привлекли к ответственности. Губернатор региона Алексей Текслер подтвердил факт задержания, но от каких-либо оценок воздержался, выразив уверенность в объективности следствия.

Лидия Пономарева

