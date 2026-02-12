Житель Тюмени ворвался в чужую квартиру с ножом в поисках «чёртиков»

12 февраля 2026, 09:19

Фото: iStock/Chalabala

В Тюмени произошел шокирующий инцидент, который держит в страхе жильцов дома на улице Энергостроителей. Сосед Игорь, вернувшийся с вахты, стал источником проблем для всего подъезда. Его выходки включают громкую музыку по ночам, порчу имущества и агрессию к девушке. Об этом пишет Telegram-канал «‎Осторожно, новости».





15 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Игорь ворвался в чужую квартиру с ножом. Он искал «чёртиков» и ранил хозяина, который позже оказался в больнице. Полицейские задержали нападавшего, но через три недели отпустили. Соседи сообщают о новых инцидентах. 9 февраля Игорь снова напал, на этот раз в магазине, но его не удалось задержать. Местные жители подали несколько заявлений в полицию, однако правоохранительные органы не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.





«Он ходит по подъезду с сковородой, разлил растительное масло и перерезал провода. Мы боимся выходить из квартир и отправлять детей в школу. Полиция приезжает, стучит в дверь, но уходит без результата», – рассказывают обеспокоенные соседи.