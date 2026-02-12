Трёхмесячная девочка умерла в Канске по вине врача

12 февраля 2026, 09:01

Фото: iStock/CristiNistor

В Канске произошла трагедия: трёхмесячная девочка скончалась после того, как фельдшер скорой помощи не распознал симптомы её болезни. Об этом пишет Telegram-канал ‎Kras Mash.