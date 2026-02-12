Трёхмесячная девочка умерла в Канске по вине врача
В Канске произошла трагедия: трёхмесячная девочка скончалась после того, как фельдшер скорой помощи не распознал симптомы её болезни. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.
Бабушка малышки рассказала, что внучка заболела на новогодние праздники. Старший ребёнок подхватил инфекцию в детском саду, и вскоре младшая начала кашлять и хрипеть. Родители вызвали скорую помощь, но медики, осмотрев девочку, сообщили, что её лёгкие чистые. Они прописали лекарство и предложили заполнить отказ от госпитализации. Семья согласилась и решила вызвать врача из поликлиники.
К сожалению, никто не пришёл. Через сутки девочка скончалась. Следственный комитет начал проверку, эксперты установят причину смерти. Семья надеется на справедливость и ответственные меры.
