Новые жертвы иркутского психотерапевта, домогавшегося до пациенток, обратились в СК
Две пострадавшие обратились в Следственный комитет после публикации истории об иркутском психотерапевте Леониде. Об этом этом пишет Telegram-канал «База».
Светлана, одна из клиенток, начала терапию в 2021 году после развода. Вначале она не замечала ничего подозрительного, но вскоре мужчина стал флиртовать. Все закончилось, когда он предложил ей заняться сексом. Регина, другая жертва, пришла к терапевту в 2023 году после попыток суицида. Несмотря на её уязвимое состояние, Леонид начал домогаться. Он гладил и обнимал девушку, оправдывая свои действия необходимостью помочь ей справиться с проблемами сближения.
Кульминацией их взаимодействия стала встреча в машине, где терапевт начал трогать Регину. Она оцепенела от страха, но он остановился, испугавшись прохожего. Теперь девушка боится обращаться к психологам и пытается справиться с проблемами самостоятельно. Обращение женщин к «Базе» произошло после того, как Диана рассказала о многолетних сексуальных домогательствах со стороны Леонида. Пострадавшие решили подать заявления в Следственный комитет и надеются на справедливость.
