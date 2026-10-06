Мужчина упал на пути в московском метрополитене

06 октября 2026, 23:55

Фото: iStock/hank5

В Москве на зелёной ветке метро произошёл сбой в работе транспорта. Причиной стал инцидент с пассажиром на станции «Новокузнецкая», сообщает издание «Осторожно, новости» со ссылкой на корреспондента, находящегося на месте событий.