Мужчина упал на пути в московском метрополитене
В Москве на зелёной ветке метро произошёл сбой в работе транспорта. Причиной стал инцидент с пассажиром на станции «Новокузнецкая», сообщает издание «Осторожно, новости» со ссылкой на корреспондента, находящегося на месте событий.
По словам очевидицы, мужчина оказался на железнодорожных путях. Его оперативно подняли, однако, по имеющейся информации, он не подаёт признаков жизни. Точные данные о состоянии пострадавшего и характере возможных травм пока не раскрываются.
Из‑за происшествия пассажиров прибывшего на станцию поезда не выпускают на платформу. В результате интервалы между составами увеличили. Как рассказал один из свидетелей, на станции «Динамо» ожидание поезда уже превысило 15 минут. Обстоятельства случившегося выясняются.
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