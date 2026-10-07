Пятилетний мальчик с ножом напал на медиков скорой помощи в центре Москвы

07 октября 2026, 00:58

Фото: iStock/zoka74

В Пресненском районе Москвы пятилетний мальчик напал с ножом на врачей бригады скорой помощи» Как сообщает Telegram‑канал SHOT, вызов на улицу Антонова‑Овсеенко поступил от матери ребёнка.