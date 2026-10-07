Пятилетний мальчик с ножом напал на медиков скорой помощи в центре Москвы
В Пресненском районе Москвы пятилетний мальчик напал с ножом на врачей бригады скорой помощи» Как сообщает Telegram‑канал SHOT, вызов на улицу Антонова‑Овсеенко поступил от матери ребёнка.
Прибывшие на место медики столкнулись с чрезвычайной ситуацией: мальчик заперся в туалете. Когда сотрудники «скорой» стали стучать в дверь, он резко открыл её и набросился на них с ножом.
В результате нападения фельдшер и санитар получили резаные раны на щеке и в височной области. Обоих пострадавших экстренно госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. По данным источника, и мальчик, и его мать состояли на учёте в психоневрологическом диспансере (ПНД) и имели диагностированные проблемы с психикой, обоих доставили в профильную лечебницу.
Читайте также: