Друг семьи Усольцевых назвал две версии появления кровавых следов на месте их исчезновения

02 октября 2026, 11:12

Друг семьи Усольцевых объяснил кровавые следы нападением людей или животных

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Кровавые следы, обнаруженные в районе поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярской тайге, могут иметь два объяснения. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал друг семьи Валентин Дегтерев, обративший внимание на фотографии, сделанные спасателями во время поисковой операции в октябре 2025 года.





По словам Дегтерева, на снимках, предположительно сделанных неподалеку от тропы в сторону горы Мальвинки, заметны следы, похожие на кровь. Он предположил, что они могли появиться в результате нападения животных либо после конфликта людей.



Первую версию Дегтерев связал с баней на территории турбазы. По его словам, перед поездкой Усольцевы планировали попариться, однако в итоге воспользовались баней владельца базы, поскольку другая якобы находилась на ремонте. Собеседник отметил, что после исчезновения семьи владелец, по его словам, полностью разобрал баню.





«Но, может, действительно напали звери, поэтому следы так близко к самому Кутурчину», — сказал Дегтерев.