Друг семьи Усольцевых назвал две версии появления кровавых следов на месте их исчезновения
Кровавые следы, обнаруженные в районе поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярской тайге, могут иметь два объяснения. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал друг семьи Валентин Дегтерев, обративший внимание на фотографии, сделанные спасателями во время поисковой операции в октябре 2025 года.
По словам Дегтерева, на снимках, предположительно сделанных неподалеку от тропы в сторону горы Мальвинки, заметны следы, похожие на кровь. Он предположил, что они могли появиться в результате нападения животных либо после конфликта людей.
Первую версию Дегтерев связал с баней на территории турбазы. По его словам, перед поездкой Усольцевы планировали попариться, однако в итоге воспользовались баней владельца базы, поскольку другая якобы находилась на ремонте. Собеседник отметил, что после исчезновения семьи владелец, по его словам, полностью разобрал баню.
«Но, может, действительно напали звери, поэтому следы так близко к самому Кутурчину», — сказал Дегтерев.В качестве второго варианта он назвал возможный конфликт Усольцевых с людьми, которых охарактеризовал как «маргинальные элементы». При этом каких-либо подтверждений этой версии он не привел.
Семья Усольцевых — супруги и их маленькая дочь — приехала в поселок Кутурчин Красноярского края 27 сентября 2025 года и остановилась на местной турбазе. На следующий день они оставили автомобиль возле базы и отправились в сторону скалы Буратинка. Изначально семья планировала пройти маршрут вместе с группой и гидом, однако из-за непогоды поход отменили. Усольцевы решили отправиться в лес самостоятельно. С ними также была собака породы корги.
После ухода в тайгу семью больше никто не видел. Их поиски продолжались с привлечением спасателей и волонтеров.