Лыжник пропал в Карелии — это третий случай за несколько месяцев
В Карелии разыскивают 51-летнего жителя Петрозаводска, который отправился на лыжную прогулку и не вернулся. Это уже третий случай исчезновения спортсменов в регионе за последние месяцы. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Мужчина по имени Олег уехал кататься в субботу. Он оставил автомобиль, а в нём — вещи, продукты, воду и мобильный телефон. Родственники рассказали, что мужчина давно увлекается лыжным спортом и часто ходил в тайгу зимой. С наступлением потепления спортсмен решил прокатиться по льду Онежского озера, который, по словам местных, ещё сохраняет прочность.
Близкие забеспокоились, когда Олег перестал отвечать на звонки. Обычно он выходил на связь, даже если гулял целый день. Поиски продолжаются четвёртые сутки, но следов найти не удалось.
Дома пропавшего ждут жена и 15-летняя дочь. Супруга отметила, что проблем со здоровьем у россиянина не было. Пара прожила в браке 30 лет.
