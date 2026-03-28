В Приморье разыскивают 11-летнего мальчика, который пропал 27 марта
Во Владивостоке волонтёры разыскивают 11-летнего мальчика, который 27 марта ушёл из дома и перестал выходить на связь. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной общественной организации «ПримПоиск».
Отмечается, что ребёнок покинул квартиру на Народном проспекте, 43/1 около 19:00 по местному времени (12:00 мск). С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 140–145 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы. Несовершеннолетний был одет в синюю куртку, синие джинсы, чёрную шапку и ботинки такого же цвета. Уходя из дома, он взял с собой один только тёмный рюкзак.
Ранее сообщалось, что в Приморье также ищут 13-летнюю девочку, которая 26 марта ушла из КГКУ «ЦССУ города Артема». В последний раз подростка видели около 12:20 (местное время).
Читайте также: