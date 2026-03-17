В горах Дагестана пропала целая семья
Семья из трёх человек, включая ребёнка, пропала в горах Дагестана. Как сообщили в МВД, накануне они выехали из Махачкалы в сторону посёлка Анди в Ботлихском районе.
Во второй половине дня их автомобиль прошёл пост ДПС, однако до пункта назначения так и не добрался. По предварительным данным, машину могла накрыть лавина.
Тем временем в Твери после исчезновения двоих малолетних детей возбудили уголовное дело. Как сообщили в СК, пропали брат и сестра — 13-летняя Катя и девятилетний Артём. О случившемся правоохранителям стало известно 16 марта.
Сейчас следователи и криминалисты вместе с волонтёрами ведут масштабные поиски. Уже обследовали место, где детей видели в последний раз, и прилегающие территории.
