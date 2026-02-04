Сын пропавшей Ирины Усольцевой получил странный звонок из-за границы после исчезновения родных
Сыну пропавшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой Даниилу Баталову после исчезновения родных поступил странный звонок из-за границы. Об этом он рассказал в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
По словам Баталова, звонок поступил с номера из Испании. Он на него не ответил, и теперь не может быть уверен, какую информацию хотел сообщить собеседник.
«Но это, скорее всего, было подтверждение номера, я как раз телефон менял. Я попытался перезвонить, но номер этот одноразовый», — добавил мужчина.На вопрос, мог ли этот звонок иметь отношение к пропаже его матери, Баталов ответил, что очень хотел бы в это верить. Однако он понимает, что вероятность такого развития событий очень низка.
Напомним, что семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года в районе посёлка Кутурчин во время туристического похода. Они направлялись по маршруту в сторону горы Буратинка.
По факту безвестного исчезновения возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»), при этом основной версией их возможной смерти остаётся несчастный случай. Ранее «Радио 1» объяснило, почему Усольцевых могут признать погибшими в марте 2026 года.