Сын пропавшей Ирины Усольцевой получил странный звонок из-за границы после исчезновения родных

04 февраля 2026, 00:05

Сын Усольцевой Даниил рассказал о странном звонке из Испании после исчезновения родных

Фото: iStock/dikushin

Сыну пропавшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой Даниилу Баталову после исчезновения родных поступил странный звонок из-за границы. Об этом он рассказал в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.





По словам Баталова, звонок поступил с номера из Испании. Он на него не ответил, и теперь не может быть уверен, какую информацию хотел сообщить собеседник.





«Но это, скорее всего, было подтверждение номера, я как раз телефон менял. Я попытался перезвонить, но номер этот одноразовый», — добавил мужчина.